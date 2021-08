news

Tristesa profunda per l'assassinat de 5 persones, entre elles dues germanes de la Congregació del Sagrat Cor de l'Arquebisbat de Juba, a Sudan del Sud

La Comunitat de Sant'Egidio sent una profunda tristesa pel terrible atac que ha provocat la mort de cinc persones, incloses dues germanes de la Congregació del Sagrat Cor de l'Arquebisbat de Juba.

Sor Mary Abut i Sor Regina Roba tornaven de la celebració del centenari de la consagració de l'església de l'Assumpció a la diòcesi de Torit, a Ecuatoria Oriental.

La Comunitat de Sant'Egidio expressa la seva proximitat a l'Arquebisbat de Juba, a la Congregació de les Germanes del Sagrat Cor i a les famílies de Sor Mary Abut i Sor Regina Roba en aquest moment de dolor i desconcert. Sant'Egidio s'uneix a les pregàries de molts sud-sudanesos que s'aturaran aquests dies per recordar les dues monges brutalment assassinades i per confiar-les al Senyor.

La Comunitat de Sant'Egidio condemna el covard atemptat i expressa la seva gran preocupació per la violència, massa estesa al país. Sant'Egidio reafirma el seu compromís per la pau i el diàleg al costat dels molts sud-sudanesos de bona voluntat que esperen un futur millor i que treballen cada dia perquè la inseguretat i la violència cessin per sempre.