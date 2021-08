news

1 de setembre, Festa de sant Egidi, monjo d'Orient, home de pau i protector dels dèbils. Totes les Comunitats del món ho celebren a la pregària

A Roma l'església estarà oberta per visitar-la tot el dia. A les 20:00h, pregària en directe per streaming

L'Església recorda sant Egidi abat l' 1 de setembre. És festa per a la Comunitat de Sant’Egidio, que deu el seu nom a l'església dedicada al sant que hi ha al barri romà de Trastevere, primer lloc de pregària i cor de la vida de totes les Comunitats del món.

L'església de Sant'Egidio, que dona a la plaça del mateix nom de Roma, estarà oberta tot l'1 de setembre per a visitar-la i per pregar-hi. Vegeu el mapa

A les 20:00h es retransmetrà en directe des de la Basílica de Santa Maria de Trastevere la pregària amb la Comunitat de Sant’Egidio, que es pot seguir per aquesta web, per Facebook i per YouTube.

Convidem a ver una visita virtual per veure alguns elements que hi ha a l'església de Sant'Egidio, com l'icona del Sant Rostre, l'Altar de les creus i el Crist de la Impotència.

Altar amb l'icona del Sant Rostre »



Altar de les Creus »



Creu de Lampedusa »



Per conèixer la història de sant Egidi, visita la pàgina Sant'Egidio: l'església i el sant



Per saber-ne més, podeu visitar el blog (IT) sobre la història de sant Egidi i de les esglésies que té dedicades. També podeu veure les representacions de sant Egidi abat que ha produït el món de l'art.