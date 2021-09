news

Una carta del Comitè d'Afganesos de l'ètnia Hazara agraeix a Sant'Egidio l'ajuda oferta en els dramàtics dies de l'evacuació de l'Afganistan

L'Hazara Committee in the UK, una organització sense ànim de lucre que treballa per crear una plataforma inclusiva per a totes les comunitats de la minoria Hazara a l'Afganistan, ha escrit una carta a la Comunitat de Sant'Egidio per agrair l'ajuda rebuda en els dies de la dramàtica evacuació de Kabul. Publiquem els passatges més significatius:

En nom del Comitè Hazara al Regne Unit, vull expressar el nostre més sincer agraïment a la Comunitat de Sant'Egidio per ajudar el grup de persones més vulnerable, els Hazara de l'Afganistan, a evacuar i trobar seguretat al seu país. El nostre especial agraïment per a Daniela Pompei i Monica Attias per treballar 24 hores al dia i 7 dies a la setmana, per tal d'ajudar als necessitats. No podem expressar prou el nostre agraïment per haver salvat la vida de centenars d'hazares que estaven en greu perill i eren blanc dels talibans. La seva contribució ha marcat una gran diferència en les vides d'aquestes persones i famílies, que sens dubte es convertiran en un actiu per a la seva comunitat i el seu país. El poble hazara no oblidarà la seva amabilitat durant aquesta crisi en què està en joc la nostra supervivència. Déu els beneeixi!

També volem fer-los saber que un grup nostre de persones, que estava a l'aeroport (a Kabul) el 26 d'agost de 2021 i era a la llista per a ser evacuat, s'ha quedat enrere. Malauradament, hem perdut un parell de persones en l'atac suïcida i hem plorat a tots els qui estaven a l'aeroport esperant l'evacuació aquell dia. Un dels homes morts en l'atac ha deixat a la seva esposa sola amb cinc fills a Kabul. Com sabran, les dones no poden treballar en el nou Afganistan i, per tant, la seva família actualment no té ningú com a cap de família.

A més, hem rebut nombrosos missatges, correus electrònics i trucades de persones que estaven a la nostra llista, esperant l'evacuació a l'Abbey Gate de l'aeroport el 26 d'agost de 2021. La majoria d'ells són dones i infants que van escapar de la mort tan sols per un parell de metres. Ara estan traumatitzats i encara més espantats pel seu futur a l'Afganistan. Una nena de 9 anys va descriure la seva experiència com "caminar sobre munts de cadàvers, vaig sentir que era en un malson del que era impossible despertar". També hem tingut alguns supervivents que no han pogut parlar durant diversos dies a causa de la commoció i el trauma. Aquests són només alguns relats de les experiències traumàtiques dels supervivents de la nostra llista. S'han posat en contacte amb nosaltres per suplicar i suplicar que els rescatin i els evacuïn de l'Afganistan, ja que les seves vides corren un greu perill.

Salutacions cordials,

Dr Homira May Rezai

President

Hazara Committee in the UK



Nota:

L'Hazara Committee in the UK (HCUK), anteriorment conegut com a Consell Hazara de la Gran Bretanya, és una organització sense ànim de lucre que treballa per crear una plataforma inclusiva perquè totes les comunitats Hazara es connectin, cooperin i s'integrin en la societat en general. HCUK està connectat i té accés a més del 90% dels líders de la comunitat hazara a tot el Regne Unit i està treballant en estreta col·laboració amb els hazara a l'Afganistan. Donada la confiança a aquesta organització, rebem regularment informes de persones sobre el terreny a l'Afganistan sobre la situació i les atrocitats comeses pels talibans i altres grups.