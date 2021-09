news

#11setembre: A tot Europa els joves diuen "Pau!" Flashmob dels Joves per la Pau per un futur sense violència

Roma, Barcelona, Madrid, Praga, Munic, Kiev, Londres...

"L'onze de setembre de fa vint anys molts dels joves que avui som aquí no havíem nascut. Tampoc no havien nascut els nens afganesos que alguns de nosaltres vam rebre a l'aeroport quan arribaven provinents de Kabul. I tampoc no havien nascut molts dels soldats que han mort en el recent atemptat de l'aeroport de Kabul. Però els efectes d'aquell terrible succés que va ser l'11 de setembre de 2001 segueixen acompanyant-nos com núvols negres que no sembla que hagin d'escampar. Aquest no és el futur que volem"

Comença així la crida que avui, 20 anys després d'"aquell 11 de setembre", joves de 15 a 25 anys de 70 ciutats europees han proclamat, reunits per dir amb veu forta i clara el seu NO al terrorisme, a la violència i el seu SÍ a l'amistat global i a la pau.

Han triat llocs significatius per llançar un missatge que no és només un record, sinó també un compromís contra tota violència: la Grenfell Tower de Londres, on 72 persones van perdre-hi la vida el 2017, el Museu del Gulag de Moscou, el memorial de l'atemptat racista de 2016 a Munic, el de l'Holocaust de Praga, on unes grans vies s'elevaven fins al cel...

Aquesta tarda la trobada segueix amb una assemblea que unirà uns 2000 joves de 16 països.