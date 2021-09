news

A la "Maison du Rêve" d'Abidjan, a Costa d'Ivori, els infants del carrer s'obren al futur

S'estima que uns 15.000 menors viuen als carrers de la gran ciutat d'Abidjan, a Costa d'Ivori. Infants i adolescents que s'han perdut per moltes raons, principalment familiars. La Maison du Rêve de la Comunitat de Sant'Egidio s'ha convertit ara en un important punt de referència per a alguns d'ells en l'enorme districte de Yopougon, que compta amb més d'un milió d'habitants. En aquesta casa hi passen la nit, sopen i esmorzen. Però sobretot, tenen l'oportunitat de reobrir-se al futur fent realitat almenys part dels seus somnis. Solucions que demostren que no és cert que el carrer sigui sempre una condemna i que la integració és possible, fins i tot de vegades pot ser molt ràpida, a través de senzilles, però imprescindibles, eines com ho són la proximitat i l'amistat. Això és el que ha succeït l'any passat (octubre de 2020 - setembre de 2021).

En primer lloc, la tornada a l'escola per als més menuts, com Samuel, Christ i Yann, que obtingueren bones notes al juny. D'entre els més grans, alguns han començat a treballar, com Moussa Bamba, que d'aquesta manera ha recuperat la seva autonomia. Moussa Sidibe i Vivouin Fae, inscrits en un centre de formació, es preparen per fer el mateix. Una altra història, diferent però també amb final feliç, és la d'en Raymond i Samuel, dos joves immigrants de Benín, que davant la cruesa del carrer - contrastada amb la bellesa de la casa en què van ser acollits durant uns mesos - van trobar una feina i finalment van decidir tornar al seu país per construir el seu futur allà.

Molts dels infants acollits a la Maison du Rêve s'uneixen a la Comunitat com a voluntaris, per a visitar els qui viuen al carrer, portant menjar i també per ajudar a tothom a defensar-se de la pandèmia, que és un gran perill, especialment a causa del nombre encara baix de vacunats al país. Finalment, s'ajuda també en la recerca de pares i familiars: en més de 3 anys, a través d'aquest compromís que en ocasions implica llargs desplaçaments, s'ha pogut facilitar el retorn a casa d'un bon nombre d'infants que vivien al carrer.