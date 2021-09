Jornada de pregària i dejuni per l'Afganistan. En unitat amb l'Església de Roma i com a resposta a la petició del papa Francesc, pregària a Santa Maria de Trastevere a les 20:00h. Retransmissió en directe

"Com a cristians, la situació de l'Afganistan ens interpel·la. En moments històrics com aquest no podem ser indiferents. Per això demano que intensifiquem la pregària i que dejunem per demanar al Senyor misericòrdia i perdó." Com a resposta a aquetes paraules del papa Francesc, la diòcesi de Roma ha convocat per a avui, 15 de setembre, una Jornada de pregària i dejuni per l'Afganistan.

En unitat amb l'Església de Roma i com a resposta a aquesta petició, la Comunitat de Sant'Egidio celebra aquesta jornada amb una pregària a les 20:00h a Santa Maria de Trastevere.