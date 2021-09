news

Pakistan: punt de vacunació en un barri pobre de Karachi per iniciativa de la Comunitat de Sant'Egidio

El Pakistan fa front a una nova ona de contagis. I mentre la pandèmia segueix escampant-se, la campanya de vacunació, que no va començar fins a juny, avança molt a poc a poc i prioritza les zones més desenvolupades del país. Fins ara, només el 8,5% de la població ha rebut la primera dosi de la vacuna, mentre que ja s'ha certificat la mort de 26.000 persones pel virus.



La Comunitat de Sant’Egidio de Karachi, seguint la seva voluntat de protegir la salut dels més pobres, ha obtingut el permís del govern regional de Sindh per obrir un punt de vacunació en un barri perifèria de majoria cristiana, on des de fa uns anys hi ha una Escola de la Pau.



L'hospital regional ha enviat una unitat mòbil, i la Comunitat s'ha encarregat de la logística per vacunar unes 500 persones, que el 10 d'octubre rebran la segona dosi.