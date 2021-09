news

La presidenta de la República Grega, Katerina Sakellaropoulou, visita Sant'Egidio

Trobada amb els refugiats arribats a través dels corredors humanitaris

Aquest matí la presidenta de la República Grega, Katerina Sakellaropoulou, ha estat rebuda per la Comunitat de Sant'Egidio al Trastevere. Després d'una visita a la basílica de Santa Maria al Trastevere, on ha estat rebuda pel rector Marc Gnavi, la presidenta s'ha dirigit a l'escola de llengua i cultura italiana de la Comunitat de Sant'Egidio, on ja hi han assistit milers d'immigrants en els darrers anys, rebent hospitalitat i integració.

També ha pogut conèixer algunes de les famílies que van arribar a Roma des de Grècia, en particular de l'illa de Lesbos, amb els corredors humanitaris. Gràcies a un pacte signat per la Comunitat amb l'estat italià en col·laboració amb les autoritats d'Atenes, 300 refugiats en condicions de fragilitat han pogut arribar a Itàlia. També han estat presents alguns afganesos que han arribat a Roma en els últims dies i que han estat rebuts per la Comunitat.

La visita ha finalitzat amb una entrevista, a Sant'Egidio, amb els responsables de la Comunitat. Els temes tractats han inclòs la necessitat de respondre urgentment a Europa davant la pobresa creixent dels sectors més febles de la població a causa de la pandèmia, i la necessitat d'una resposta al fenomen de la immigració, que involucra tots els països de la Unió. En aquest sentit, s'ha emfatitzat el valor dels corredors humanitaris per treure els refugiats de la xarxa de traficants de persones.

Finalment, s'hi ha destacat la importància del compromís per la pau, tant de Grècia com de la Comunitat, en tota la zona mediterrània i al Pròxim Orient, amb especial atenció a les emergències socials i humanitàries provocades per la crisi afganesa.