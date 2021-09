news

Assistència materna i neonatal segura. DREAM subscriu el tema triat per al Dia Mundial de la Seguretat del Pacient

El 17 de setembre de cada any l'Organització Mundial de la Salut celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient.

Els objectius d'aquesta jornada són millorar la comprensió global de la seguretat del pacient, augmentar la dedicació pública a la seguretat de l'assistència sanitària i fomentar una acció global per prevenir i reduir els danys evitables en l'assistència sanitària. Cada any se selecciona un tema per fer palesa una àrea prioritària de la seguretat del pacient en què cal actuar per reduir els danys evitables en l'assistència sanitària i assolir la cobertura sanitària universal.

El tema que l'OMS ha triat per al 2021 és "l'assistència materna i neonatal segura", una àrea de l'assistència sanitària que necessita una especial atenció en termes de seguretat en vista del significatiu impacte en l'estat de salut físic i psíquic a què podrien veure's exposades les dones i els nounats quan reben una assistència no segura.

El darrer any a tot el món l'assistència materna i neonatal han patit especialment els efectes de la massiva reorganització dels serveis sanitaris a causa de l'emergència de la pandèmia de covid-19.

Alguns dels objectius que s'ha marcat l'OMS per al Dia Mundial de la Seguretat del Pacient 2021 són augmentar la conscienciació global sobre els temes de la seguretat materna i neonatal, implicar diferents grups de persones i adoptar estratègies eficaces i innovadores per millorar la seguretat materna i neonatal, i reforçar les accions impulsades pels polítics, els operadors sanitaris i els ciutadans per augmentar-ne el valor i l'impacte i així assegurar assistència materna i neonatal segura per a tothom.

Des dels seus inicis DREAM Sant'Egidio ha tingut en compte aquests temes. Només cal pensar que un dels principals objectius del programa és aturar la propagació del VIH/sida proporcionant el tractament adient a les dones seropositives embarassades i a la parella mare-nen. A més, la malnutrició, la tuberculosis, la malària i la falta d'higiene contribueixen significativament a la mortalitat infantil en el continent africà i el programa sempre ha considerat que l'assistència pediàtrica és un element d'extrema importància: és una inversió per al futur de l'Àfrica.

El programa DREAM, doncs, subscriu el tema que ha triat l'OMS per al Dia Mundial de la Seguretat del Pacient 2021 i fa palesa, avui més que mai, la importància del tractament al pacient i de l'assistència sanitària, que tant han patit durant la pandèmia de covid-19.