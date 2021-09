news

El Dia mundial de l'Alzheimer, una història que en recorda moltes altres

El Dia mundial de l'Alzheimer, que van instituir el 1994 l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'Alzheimer's Disease International (ADI), se celebra el 21 de setembre arreu del món. Reflecteix el creixement d'un moviment internacional que vol crear una consciència pública sobre els enormes problemes que provoca aquesta malaltia. I cada any aplega a tot el món malalts, familiars i associacions de l'Alhzeimer.

Aquest Dia mundial de l'Alzheimer volem recordar la història de la Virginia, una història que es va publicar ara fa uns anys però segueix sent actual.

"La Virginia vivia tota sola, tenia dues habitacions llogades. Només d'entrar a casa seva et rebia la penombra d'una tènue bombeta i una olor de tanca, de llet calenta i de pols.

Ja feia temps que mantenir la casa ordenada, o fins i tot arreglar-se ella mateixa era un problema per a la Virigina: de vegades es posava una faldilla bruta sense adonar-se'n, li costava posar les claus al pany de casa o saber on tenia les coses. Cada vegada se sentia més dèbil i sola. Fins quan se'n sortiria tota sola? Per tranquil·litzar-se negava la realitat: l'olla que no trobava l'hi havien pres els veïns, la nevera espatllada tampoc no calia canviar-la, i totes aquelles medecines, per a què servien? Ella no estava malalta, sempre havia estat una dona forta, sana. A casa tenia de tot, i si li faltava alguna cosa, era culpa dels veïns, que no la suportaven, perquè és fàcil aprofitar-se d'una dona sola. Però ella deia a tothom que no estava sola" (segueix llegint - IT)