news

Refer-se millor per crear un món més equitatiu i sostenible: el 21 de setembre se celebra el Dia internacional de la pau

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

'Refer-se millor per crear un món més equitatiu i sostenible' és el lema que ha triat l'ONU per al Dia internacional de la pau de 2021, que se celebra a tot el món el 21 de setembre.

La pandèmia ha fet palès que "ningú no se salva sol": guerres, malalties i desastres mediambientals afecten a tota la humanitat. En el món global no podem considerar l'altre com algú llunyà i ignorar-lo. Per això cal assegurar que tots els pobles tinguin accés a l'atenció sanitària i a un desenvolupament sostenible, de manera que la pau sigui un bé per a tothom.

"La pandèmia ha afectat amb més força als grups més desafavorits i marginats. L'abril de 2021 s'havien administrat arreu del món més de 687 milions de dosis de la vacuna contra la COVID-19; malgrat això, més de 100 països no havien rebut ni una sola dosi. Les persones atrapades en conflictes són especialment vulnerables pel que fa a la manca d'accés a l'atenció sanitària", se llegeix en el missatge del Secretari General de l'ONU, António Guterres, per a aquest Dia.

En aquest sentit cal situar el treball de Sant'Egidio a favor de la campanya de vacunació global, no només a Europa, sinó especialment a l'Àfrica.

A l'Àfrica, on no més hi ha al voltant d'un 3% de la població vacunada, la Comunitat treballa intensament. Amb l'arribada de la pandèmia el programa sanitari DREAM que a l'Àfrica ofereix tractaments gratuïts s'ha reorganitzat per diagnosticar el coronavirus i és un punt de referència per a la diagnosi precoç, el subministrament de proves i també de vacunes.

A la República Centreafricana, la "Clinique DREAM" de Bangui ha estat un dels primers punts de vacunació del país. Des de maig de 2021 ha subministrat milers de dosis i segueix la seva intensa activitat.

Aviat obriran dos centres de vacunació més, al Malawi i a Kinshasa (República Democràtica del Congo).

Sant'Egidio també subscriu fervorosament la crida del Secretari General de l'ONU, António Guterres, de l'inici de la pandèmia, quan demanava un alto el foc global, primer pas cap a la pau en un temps en què "la fúria del coronavirus fa veure la bogeria de la guerra". A les zones de conflicte encara és més difícil vacunar-se i rebre tractaments que salven la vida. També el papa Francesc, que es va afegir a la crida de Guterres, va convidar a tothom a centrar la seva atenció en els més vulnerables i a crear corredors per a l'ajuda humanitària.

Notícies relacionades:

Centre de vacunació de l'antic hospital San Gallicano de Roma (IT)

Punt obert de vacunació a Karachi (Pakistan)

S'inaugura un centre a Messina (Itàlia) (IT)