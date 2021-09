news

Obert a tothom: el servei mèdic gratuït de la Comunitat de Sant'Egidio a Ciutat de Mèxic per a persones fràgils i sense llar

A Ciutat de Mèxic, amb el servei "Abierto a todos" de la Comunitat de Sant'Egidio per a persones sense llar, diversos joves metges i infermers voluntaris ofereixen el seu temps per atendre les persones més fràgils. Els hi ofereixen atenció mèdica, psicològica i odontològica, atès que no tenen els mitjans necessaris per a accedir al sistema nacional de salut.

La majoria de les persones que demanen ajuda són ancians sols, joves, migrants, famílies amb fills que havien iniciat algun tractament i que per la pèrdua de treball degut a la pandèmia, no l'han pogut seguir rebent.

Aquest servei de la Comunitat s'ha transformat amb el temps en un lloc d'obertura i esperança per a molts pobres als qui la burocràcia i la indiferència havia tancat ja moltes portes.