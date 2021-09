news

"Tutti": el nom del nou centre de Sant'Egidio que s'ha inaugurat a Anvers és un programa d'inclusió i solidaritat

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

S'ha inaugurat "Tutti", un nou centre de trobada sociocultural de la Comunitat de Sant’Egidio a Merksem, a la ciutat belga d'Anvers. L'espai, que està a l'església de Sant Bartomeu, serà una porta oberta per a les persones vulnerables i per a tothom qui vulgui treballar per reforçar el teixit social. Concretament, s'oferiran activitats diürnes de solidaritat, començant per cursos de llengua per als que acaben d'arribar al país. A la "Sala Bart", restaurada, també s'hi podran fer espectacles i festes.



A la inauguració del 18 de setembre hi van prendre la paraula Koen Geens, exministre de Justícia; Emmanuel Ikeobi, vicari episcopal d'Anvers; Hilde Kieboom, vicepresidenta de Sant'Egidio; Tom Meews, regidor d'Afers Socials d'Anvers. La festa d'inauguració va comptar amb una actuació del cantant i actor Hans Van Cauwenberghe.



"Tutti" fa referència a la "Fratelli Tutti", l'encíclica del papa Francesc sobre la fraternitat i l'amistat social. El projecte de la Comunitat ha comptat amb la col·laboració de l'ajuntament d'Anvers, la parròquia i altres organitzacions del barri. La iniciativa segueix la línia d'altres llocs de trobada i solidaritat que la Comunitat ha obert a Anvers: el bar "Amici, Coffee & Books" a la Kammenstraat i la iniciativa socioecològica Laudato Si' a Linkeroever. En 25 anys d'activitats a la ciutat, Sant'Egidio ha implicat en les seves activitats infants, joves, persones acabades d'arribar i discapacitats. "Tutti", com es diu en italià i ara també a Bèlgica.