Milions d'infants no escolaritzats per la pandèmia al Congo. A l'Escola de la Pau de Bukavu es recomença

A la República Democràtica del Congo uns 27 milions d'infants (dades d'UNICEF) han hagut d'interrompre els seus estudis a causa de la Covid-19. Això ha significat un agreujament d'una situació que era ja molt fràgil per a l'est del país, a causa de la pobresa i els conflictes en curs. L'escassa accessibilitat als sistemes informàtics i l'educació a distància han deixat milions d'infants sense accés a l'educació i això els ha fet encara més vulnerables a l'explotació i la violència.

Cada vegada són més els infants que, al no poder anar a l'escola, són enviats a treballar en mines clandestines o al camp.

Per donar resposta a aquesta emergència, la Comunitat de Sant'Egidio ha volgut rellançar les Escoles de la Pau: el nostre suport escolar als infants es proposa avui com una ajuda per no abandonar els estudis i recuperar la confiança en el futur. En aquesta perspectiva, la Comunitat de Bukavu ha organitzat en les últimes setmanes un campament-escola per als 150 nens i nenes de les Escoles de Pau de la ciutat. A la casa de la Comunitat, dividits en grups, els infants han reprès les seves activitats després de l'emergència per la pandèmia, que els ha mantingut allunyats de l'escola des de fa més d'un any.