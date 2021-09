news

"La casa dels amics del carrer" de Sant'Egidio de Moscou

Al web de l'ajuntament de Moscou "Dushevnaya Moskvá", dedicada a les iniciatives de solidaritat de la capital russa, s'ha publicat un reportatge sobre l'activitat de "La casa dels amics del carrer", un dels centres de dia per a pobres i persones sense llar que els Amics de la Comunitat de Sant’Egidio gestionen a Moscou.

Al centre, com explica l'article, els hostes gaudeixen d'un entorn calorós i familiar que crea sòlids llaços d'amistat al llarg del temps. Al centre hi poden rentar la roba, utilitzar el servei de perruqueria, navegar per internet per buscar feina, trucar per telèfon als parents, rebre corresponència i rebre assessorament jurídic.

El centre "La casa dels amics del carrer", que va obrir el 2017, s'ha convertit en un punt de referència per a centenars de pobres de la ciutat, sobretot en aquest temps de pandèmia.

A més, Sant'Egidio de Moscou ha obert durant la pandèmia un segon centre de distribució de roba i aliments, mentre que alguns grups de la Comunitat, quatre dies a la setmana reparteixen menjar i beguda calents a les estacions de Moscou. Tot plegat, 600 àpats.