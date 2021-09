news

"Ser habitats per la sàvia audàcia de l'Evangeli". Visita d'Andrea Riccardi a la Comunitat de Sant'Egidio de París

"Estic content de ser aquí amb vosaltres, a París. Les coses són boniques quan es viuen, quan estan plenes de vida". Amb aquestes paraules Andrea Riccardi va començar una assemblea formada per Joves per la Pau i Europeans for Peace, així com per adults de tot l'Île-de-France per celebrar un dia de reflexió sobre les respostes de la Comunitat a les grans preguntes que planteja aquest temps de pandèmia.



Després d'escoltar llargament tots els joves i adults que hi havia, l'Andrea els va animar a "sortir al descobert" i a considerar la Comunitat no com un refugi o una realitat tancada, sinó com un port per a una riuada de persones; va animar especialment els més joves a omplir-se d'un esperit d'orgull i d'audàcia –la "sàvia audàcia de l'Evangeli"– per fer realitat un món de pau.



Una pau que a França es concreta en el treball que la Comunitat està vivint per a renovar el protocol dels Corredors humanitaris firmat amb les Setmanes Socials i el Govern francès. Aquest segon protocol preveu acollir 300 nous refugiats sirians i iraquians procedents del Liban en els propers tres anys. Ja han arribat dues famílies i quatre més arribaran a principis d'octubre.