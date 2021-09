news

Crida de la Comunitat de Sant'Egidio dels EUA: Humanitat i dignitat per als emigrants d'Haití

La Comunitat de Sant'Egidio dels Estats Units ha expressat la seva profunda indignació pel tracte dur que han tingut els milers de migrants haitians que hi ha a la frontera de Del Río, a Texas, amb una crida en què es demana un tracte humà i digne i l'obertura de corredors humanitaris.



Fugint de la pobresa extrema, de desastres naturals, de la corrupció i de la violència que hi ha al seu país, i únicament per millorar els seus mitjans de subsistència, aquestes persones i famílies, moltes amb fills, haurien de rebre un tracte compassiu, respectuós i digne.

Sant'Egidio demana que els Estats Units adopti un plantejament més humà en les seves pràctiques d'immigració perquè la situació a molts països, inclòs Haití, no ha fet altra cosa que empitjorar durant la pandèmia. La deportació massiva no és la resposta. Sant'Egidio demana que els Estats Units mostrin compassió per aquestes persones més vulnerables i s'obrin vies d'inclusió i acollida.

Pensem que es poden i s'han d'adoptar respostes més dignes i compassives als esdeveniments globals que viu el nostre món. Estem convençuts que es poden trobar solucions en una visió unitària, com va dir el papa Francesc: «Estem tots a la mateixa barca».

El model dels corredors humanitaris que la Comunitat de Sant’Egidio ha impulsat a Itàlia i en altres països europeus és un exemple que demostra que solucions d'aquest estil són possibles. Ser creatiu i mirar amb intel·ligència el futur comportarà humanitat i dignitat per a tothom.

Text original de la crida

Per a més informació: Dave Sulewski, [email protected]