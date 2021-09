news

Jornada mundial del migrant i del refugiat: Sant'Egidio serà a la plaça de Sant Pere per a l'àngelus del Papa. Altres iniciatives

El 26 de setembre l'Església celebra la 107 Jornada mundial del migrant i del refugiat. El missatge del Papa per a la Jornada, que duu el títol "Cap a un nosaltres cada vegada més gran", vol fer veure un horitzó comú per al món –"El futur de les nostres societats és un futur 'ple de color', enriquit per la diversitat i les relacions interculturals –escriu el Papa–. Per això hem d'aprendre avui a viure junts, en harmonia i pau... estem cridats a comprometre'ns perquè no hi hagi més murs que ens separin, que no hi hagi més altres, sinó només un nosaltres, gran com tota la humanitat". LLEGEIX-LO TOT

En aquest esperit la Comunitat de Sant'Egidio celebra aquesta jornada. Una delegació de Gent de Pau participarà amb les altres associacions que treballen pels migrants a l'àngelus a la plaça de Sant Pere per escoltar les paraules del Papa i donar testimoni d'inclusió i integració.

Al menjador de la Comunitat de Via Dandolo se celebrarà un àpat de l'Amistat especialment dedicat a les persones migrants més ancianes. De fet, no són pocs els immigrants que van arribar ja fa tems que, després d'haver-se dedicat a ajudar les seves famílies i a l'assistència de les famílies de país d'acollida tenint cura dels ancians i els discapacitats, arriben a ancians també ells i sovint pateixen perquè no tenen un context amigable i familiar.

Per la tarda, a les 17.30h, a la basílica de Santa Maria de Trastevere, se celebrarà una litúrgia amb les comunitats estrangeres presents a Roma i tot seguit, seguint les mesures de prevenció contra la covid, una festa tancarà la jornada.

A la foto: Angels Unaware, escultura de Timothy Schmalz instal·lada a la plaça de Sant Pere, inspirada en les paraules de la carta als Hebreus (Hb 13,2): "No us oblideu de practicar l’hospitalitat; gràcies a ella, alguns, sense saber-ho, van acollir àngels".