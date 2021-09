news

Arriba a Haití l'ajuda de Sant'Egidio per a les víctimes del terratrèmol. Avui dia encara hi ha milers de desplaçats sense aliments ni aigua

Aquests dies ha arribat a la capital, Port-au-Prince, l'ajuda que ha recollit la Comunitat de Sant’Egidio per a les diòcesis afectades per l'última catàstrofe natural.

Ha passat més d'un mes des del violent terratrèmol que va afectar Haití mentre el país fa front a les consqüències d'una greu i encara oberta crisi econòmica i política agreujada per l'assassinat del president el passat 7 de juliol. El sisme, que va afectar la regió sud del país el passat 14 d'agost, va provocar més de 2200 morts, 12.700 ferits i la destrucció d'uns 137.000 edificis, entre els que hi havia moltes escoles i hospitals. Va provocar 200.000 desplaçats que han hagut de quedar-se al carrer o protegits només amb tendals sota les fortes pluges provocades pel cicló Grace que va passar pel país pocs dies després del terratrèmol. Avui dia encara no tenen on aixoplugar-se ni accés a aigua potable o a assistència sanitària i pateixen per l'escassedat d'aliments.

Tal com va passar el 2010, en aquesta ocasió la Comunitat de Sant’Egidio també ha acompanyat aquest país, el més pobre de la regió, per respondre a les peticions d'ajuda. Aquests dies ha arribat a la capital, Port-au-Prince, gràcies a un vol humanitari de la Unió Europea, l'ajuda que ha recollit la Comunitat de Sant’Egidio per a les diòcesis afectades per la catàstrofe natural. En col·laboració amb la Conferència episcopal d'Haití i Càritas haitiana, els aliments i els productes sanitaris es distribuiran entre famílies desplaçades.

La Comunitat de Sant’Egidio està present des de fa més d'una dècada amb comunitats de joves a Port-au-Prince (oest), a Hince (centre) i a Anse-à-veau (sud), una de les localitats més afectades pel terratrèmol. Viuen l'esperit de la Comunitat ajudant centenars d'infants a les Escoles de la Pau i formant una xarxa de protecció per als ancians. 11 anys després de l'anterior terratrèmol que va devastar la capital i zones properes, la casa per a infants orfes que va obrir la Comunitat acull encara avui aquells menors que gairebé han acabat el seu itinerari escolar. Malgrat les diferents crisis que ha patit el país en aquests últims anys, aquests joves han pogut anar a una escola de qualitat, i han tingut en tot moment el clima familiar que ofereix la "Maison des enfants".