Conferència de premsa de presentació de la Trobada Internacional "Pobles Germans, Terra futura" dilluns 27 de setembre a les 12.00h.

La trobada entre les religions mundials se celebrarà a Roma els dies 6 i 7 d'octubre

Dilluns, 27 de setembre, a les 12.00h, es presentarà en conferència de premsa la trobada internacional "Pobles Germans, Terra futura. Religions i cultures en diàleg", edició número trenta-cinc impulsada per la Comunitat de Sant’Egidio en l'"'esperit d'Assís", després de la històrica trobada impulsada per Joan Pau II el 1986. L'esdeveniment, que se celebrarà els dies 6 i 7 d'octubre, congregarà les grans religions mundials després d'un any marcat per la crisi sanitària per la pandèmia de covid-19, i també per molts conflictes encara oberts a molts llocs del món, la crisi mediambiental i la crisi humanitària que obliguen que milers de refugiats marxin de la seva terra, com ha passat darrerament a l'Afganistan.

A la conferència de premsa es donarà a conèixer el programa de la trobada –que inclourà una inauguració, 4 taules rodones al centre de congressos Nuvola de l'Eur i un acte final el 7 d'octubre per la tarda davant del Coliseu– i s'anunciarà els representants de les religions, del món cultural i de les institucions –provinents de diversos continents– que hi participaran.

"Pobles germans, Terra futura"

Religions i cultures en diàleg



CONFEERÈNCIA DE PREMSA

(presencial i per streaming)

Comunitat de Sant’Egidio

Roma, Via della Paglia 14B

Dilluns 27 de setembre

12.00 h



Hi intervindrà Marco Impagliazzo, president de la Comunitat de Sant’Egidio







Preguem que els periodistes, fotògrafs i operadors de televisió que vulguin seguir la conferència de premsa s'acreditin a [email protected] bo i indicant si hi assistiran presencialment o per streaming (al web www.santegidio.org, on hi haurà un xat per a preguntes) per preparar les mesures anticovid necessàries.