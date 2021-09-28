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Pregària presidida per Sa Beatitud Raphaël Bedros XXI Minassian, patriarca armeni catòlic. En directe a les 20:00h

28 Setembre 2021 - ROMA, ITÀLIA

armeniosOración en vivo

Memòria de William Quijano, jove salvadoreny de la Comunitat de Sant Egidi, assassinat el 2009 per la violència de les maras

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