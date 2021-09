news

A Nova York, litúrgia en memòria de les persones sense llar mortes per la duresa de la vida al carrer

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Per primera vegada a Nova York, s'hi ha celebrat la litúrgia en memòria d'Steven, un dels nostres primers amics del carrer, que morí sol en una llibreria el 12 de gener de 2016. Amb ell, s'han recordat tots aquells que han perdut la vida a causa de la pobresa i l'abandonament al carrer.

Com Modesta Valenti, la primera persona sense llar que va perdre la vida el 1983 i que la Comunitat recorda cada any, també molts dels nostres amics pateixen la duresa de la vida al carrer, que s'agreuja encara més durant la pandèmia.

S'hi han llegit els noms de tots els difunts i els nens i nenes de l'Escola de la Pau han encès una espelma en la seva memòria. Molts dels nostres amics i organitzacions han participat amb emoció en aquest moment de memòria comú. La flor i la imatge repartides al final de la memòria, ens consolen i donen força, units en aquesta família nombrosa i bonica.

Com s'ha esmentat, aquesta litúrgia ha representat un reflex de l'amistat de la Comunitat. Aquesta amistat acompanya la vida dels pobres i sols en la vida diària, en particular amb la distribució regular de sopars al carrer.