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Pregària amb els Sants, en directe a les 20:00h

29 Setembre 2021 - ROMA, ITÀLIA

Oración en vivo

Festa dels sants Arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. L'Església etíop, una de les primeres de l'Àfrica, venera sant Miquel com el seu protector

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