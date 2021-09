news

Conferència de Sant'Egidio a Amsterdam. En la Jornada del migrant es proposa adoptar els corredors humanitaris als Països Baixos

En ocasió de la Jornada mundial del migrant i del refugiat s'ha celebrat a Amsterdam una conferència a l'església de Moisès i Aaron.

Després d'una introducció del bisbe de Harleem-Amsterdam, monsenyor Jan Hendriks, els voluntaris de quatre associacions han explicat, juntament amb els refugiats, com posen en pràctica les paraules "acollir, protegir, promoure i integrar" que el papa Francesc va proposar com a nucli de la relació amb els migrants i els refugiats.

En la seva introducció, el bisbe va destacar que no coneix un exemple millor d'acollida als refugiats que els corredors humanitaris de la Comunitat de Sant'Egidio. En una entrevista publicada l'endemà al diari Trouw, va afegir: "Així milers de refugiats vulnerables ja han anat a països com Itàlia, França i Bèlgica. Per què no fem el mateix als Països Baixos?". El bisbe també va convidar els polítics cristians a adoptar una política més generosa amb els refugiats.