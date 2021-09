news

Acaba la trobada per la pau a la República Centreafricana. El document "Cap a un diàleg republicà", compartit pels actors polítics, religiosos i de la societat civil, convida al diàleg i el desarmament

Del 27 al 29 de setembre, s'han reunit a Roma, per invitació de la Comunitat de Sant'Egidio, els representants de la classe política, de la societat civil i de les comunitats religioses de la República Centreafricana.



La reunió, àmpliament representativa dels diferents actors de la societat centreafricana, que duia per títol "Cap al diàleg republicà. Per la pau i el futur de la República Centreafricana", s'ha celebrat en un clima serè i franc i ha permès que tots els participants s'expressessin en relació als propers desafiaments que viurà el país. En particular, el debat s'ha centrat en l'organització del Diàleg Republicà (DR), anunciat no fa gaire pel president de la República, Touadera, que representa una fase fonamental del procés de reconciliació nacional.



Després de detallades reflexions, els delegats han recollit els seus suggeriments i les seves consideracions en un document titulat "Declaració de Roma", que ja ha estat sotmès a l'atenció del Govern centreafricà i del comitè executiu encarregat d'organitzar el Diàleg Republicà. Un dels punts del document és una solemne crida a tots els grups armats –i als d'autodefensa– a deposar les armes i arribar a un alto el foc definitiu, conscients del "sofriment immens" que ha viscut el poble centreafricà.

Sant'Egidio expressa la seva satisfacció pels esforços que han fet tots els participants i pel clima amigable dels debats i referma la seva voluntats de col·laborar en pro del futur del país.