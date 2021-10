news

Fraternitat universal i protecció del medi ambient. En un curt vídeo, Marco Impagliazzo presenta la Trobada de pau i de diàleg entre les religions "Pobles germans, Terra futura"

“Pobles germans, Terra futura” és el títol de la propera trobada de diàleg i pregària per la pau que la Comunitat de Sant'Egidio proposa en l'esperit d'Assís. Se celebrarà a Roma els propers 6 i 7, i ens alegra que hi participi el papa Francesc.



És una trobada que treballa en una perspectiva positiva de recuperació i reconstrucció del món que està sortint de la pandèmia. Personalitats del món religiós, polític, de la societat civil i de la cultura de 40 països es reuniran precisament a Roma, i aquesta ja és una bona notícia, que fa palès que la campanya de vacunació està donant noves possibilitats a molts pobles i països.

Els dos temes, fraternitat universal i Terra futura, protecció del medi ambient, són el centre de la nostra trobada.

Fraternitat universal en el sentit que la fraternitat és un tema sens dubte cristià, però també té un valor universal, que ens demostra i ens fa veure que som tots germans i germanes, que formem part d'una única família humana que prova de sortir i que pot sortir junta d'aquesta greu crisi sanitària, econòmica i social de la covid-19, perquè només ens salvem junts. Estem tots a la mateixa barca, vam dir l'any passat a Roma.

I d'altra banda, la protecció del medi ambient, que és sens dubte la protecció del lloc en què vivim, la nostra Mare Terra, com diria sant Francesc d'Assís, però també és protegir la Terra de les guerres que provoquen destruccions, que provoquen morts, que provoquen milions de desplaçats.



Al voltant d'aquests dos temes ens aplegarem i demostrarem que podem caminar junts. A roma les religions tenen la tasca de mostrar que podem caminar junts, partint de la diversitat intrínseca de totes les religions, sobre aquests dos temes, si volem salvar el món i si volem treballar per a un món que sigui molt diferent del món que ens ha deixat la pandèmia o en què entrem per la pandèmia.



Aprofito l'ocasió per convidar a tothom a participar presencialment o per internet, a distància, a la trobada, a través de les xarxes socials de la Comunitat de Sant’Egidio, perquè estem convençuts que com més siguem els que caminem junts, millor serà el món de demà.

Lloc web de la trobada