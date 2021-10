news

Al Mediterrani se segueix morint en silenci. La memòria de la tragèdia del 3 d'octubre de 2013 a Lampedusa ha de comprometre Europa a salvar i integrar

Els Corredors Humanitaris van néixer arrel d'aquest drama: que es converteixin ara en un model a seguir

En el Dia Nacional en memòria de les víctimes de la immigració, la Comunitat de Sant'Egidio ret homenatge a les 368 víctimes del naufragi ocorregut davant de les costes de Lampedusa el 3 d'octubre de 2013. També recorda que tràgicament, en un silenci que provoca escàndol, en les aigües de la Mar Mediterrània se segueix morint. 1.100 persones ja han desaparegut des de principis d'any, només en l'últim naufragi unes quaranta persones davant de les costes de Líbia. En conjunt, les morts s'eleven a més de 43.500 des de 1990.

Una tragèdia d'altíssimes proporcions davant la qual es pot i s'ha de fer molt més: tenint en compte la reobertura de les vies regulars d'entrada per motius laborals, així com afavorir la reagrupació i reassentament familiar i els programes de protecció humanitària.

També cal impulsar els Corredors Humanitaris, nascuts precisament de la indignació per la massacre de Lampedusa. Recordem que amb aquest model d'acollida i integració, totalment autofinançat, la Comunitat de Sant'Egidio - juntament amb les Esglésies protestants a Itàlia, la CEI i altres realitats - ha aconseguit portar a Europa més de 3.700 refugiats, allunyant-los dels traficants de persones. Renovem la nostra petició perquè el projecte dels Corredors Humanitaris s'estengui a molts que segueixen patint perquè es veuen obligats a abandonar les seves terres i temptats per l'aventura de viatges massa arriscats per les seves vides. És el cas, en aquestes setmanes, de milers i milers d'afganesos.