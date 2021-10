news

La cura de la casa comuna, objectiu comú de totes les religions, és el tema del Fòrum 2 de #FraternityForFuture, 7 d'octubre a les 10.00h

Les religions, amb la seva saviesa mil·lenària, poden ensenyar als homes a protegir la natura, a treballar plegats per protegir el medi ambient i a abandonar una actitud depredadora. Després de la pandèmia no podem tornar a la vida d'abans, sinó que hem de sortir-ne junts, trobant la força per canviar i per estimar més la nostra mare Terra, com diria sant Francesc d'Assís.

El Fòrum de la trobada "Pobles germans, Terra futura" assumeix aquest punt de vista per fer front a la qüestió mediambiental, "la cura de la casa comuna" i s'enriquirà amb les reflexions de figures que treballen des de fa anys per protegir el medi ambient i per introduir aquest tema a l'agenda de les comunitats religioses.

Hi intervindran el representant hinduista Sudheendra Kulkarni, intel·lectual i escriptor, conegut a l'Índia per les seves posicions obertes al diàleg i a la col·laboració i la seva oposició a qualsevol forma de nacionalisme i etnicisme; el rabí David Rosen, testimoni del llarg camí de diàleg en l'«Esperit d'Assís». Serà altament interessant la participació del cardenal Matteo Zuppi, arquebisbe de Bolonya i de Jeffrey Sachs, del qual és conegut el treball per protegir el medi ambient i que és conseller especial del secretari general de l'ONU per a qüestiones mediambientals. També participaran en el fòrum el director del diari catòlic Avvenire, Marco Tarquinio, i una dona, la ministra d'exteriors de Tanzània, Liberata Mulamula, que representa la nova Àfrica que busca el camí dels drets humans i la pau.

