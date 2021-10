news

Joves líders religiosos parlen del "futur que volem". Fòrum 4 a La Nuvola, 7 d'octubre a les 10.00h

Cinc joves líders religiosos, cinc confessions, cinc països d'origen, tres continents; el quart fòrum de la trobada de diàleg interreligiós "El futur que volem. Joves en diàleg", comptarà amb la participació dels líders religiosos de la "Terra futura", que ja avui estan cridats a construir el diàleg interreligiós.

El món de demà, el futur dels joves a la post-pandèmia, la Terra com a casa comuna, la lluita contra la pobresa en un món en què augmenten les desigualtats i els moviments juvenils; els ponents de la trobada "Pobles germans, Terra futura" dialogaran sobre aquests i altres temes.

Hi participaran el metropolita Antonii de Korsun, exarca patriarcal d'Europa occidental, de 36 anys; Jaron Engelmayer, rabí en cap de Viena i ponent des de 2009 de les Pregàries per la Pau; Keishu Kataoka, representant de la Soto Zen Buddhism Europe Office; Lucas Pedró, del moviment Misioneros de Francisco; Ali Wahdat, del moviment afganès per la pau. Els ponents dialogaran sobre el tema de la pau i dels joves, amb una especial atenció als darrers esdeveniments internacionals.

També hi participaran algunes classes d'un institut de secundària de Roma, a més de molts altres joves d'institut i universitat.

