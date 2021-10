news

Justin Welby, arquebisbe de Canterbury i primat de l'Església d'Anglaterra, la vigília de "Pobles germans, Terra futura" visita la Comunitat i el centre de vacunació de Sant'Egidio

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Justin Welby, arquebisbe de Canterbury i primat de l'Església d'Anglaterra, és un dels ponents de l'Assemblea inaugural de "Pobles germans, Terra futura". La vigília d'aquest gran esdeveniment va visitar la Comunitat de Sant’Egidio.

La trobada va començar amb una visita al centre de vacunació de Sant'Egidio per a les persones més fràgils. "La Comunitat combina la vida espiritual amb un gran amor pels més pobres. Ha estat realment emocionant per a mi visitar avui el centre en què cada dia vacunen centenars de refugiats i persones vulnerables. És un exemple per a tots nosaltres de l'amor de Crist", va dir l'arquebisbe, que va conèixer alguns estrangers, especialment sirians i afganesos que van arribar a Itàlia amb els corredors humanitaris.

Justin Welby va voler saber els detalls del mecanisme dels corredors humanitaris, perquè creu que també el Regne Unit ha de trobar runa solució de la societat civil per augmentar el nombre de reassentaments.

A la trobada que va tenir tot seguit a Sant'Egidio amb Andrea Riccardi i altres representants de la Comunitat, va poder entrar en detall en temes d'interès comú, com el paper dels cristians a la societat d'avui, davant dels desafiaments que planteja la pandèmia, i en els processos de pau, amb especial atenció a Sudan del Sud i el nord de Moçambic, i han com partit amb l'Andrea preocupacions i esperances per a les esglésies a Europa.

Com a signe d'amistat, la Comunitat va regalar a l'arquebisbe una reproducció de l'obra de Timothy Schmalz "Jesus homeless" que hi ha a la porta de Sant'Egidio i rep tothom que va a Sant'Egidio. "Ara aquesta obra estarà també a l'estudi del primat de l'Església d'Anglaterra", va dir l'arquebisbe en rebre-la, "per recordar-nos cada dia on trobem Crist, en el pobre i en l'home sense llar".