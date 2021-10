news

Sant'Egidio, punt de trobada de diàleg per a l'Àfrica: ministres de diversos països visiten la Comunitat

La Trobada Internacional "Pobles germans, Terra futura" va ser també l'ocasió per celebrar nombroses trobades amb representants d'alguns països africans, en gran part ministres d'Exteriors, interessats en el treball que la Comunitat duu a terme a l'Àfrica.

Entre els temes que van tractar a les converses bilaterals hi ha el treball per la pau i pels sectors més fràgils de la societat, com els ancians i els infants del carrer; les condicions de vida a les presons; i la necessitat que la vacunació contra la covid arribi a un sector cada vegada més ampli de la població del continent, que actualment té índex d'immunització molt baixos. Es va parar especial atenció a la crisi humanitària del nord de Moçambic a causa dels atacs de la guerrilla jihadista i als milers de refugiats interns que ha provocat.

Van visitar Sant'Egidio per mantenir converses amb els responsables de la Comunitat els ministres d'Exteriors de Costa d'Ivori, Kandia Kamissoko Camara, de Guinea Bissau, Suzi Carla Barbosa, d'Uganda, Abubaker Jeje Odongo, de Zimbabwe, Frederik Shava, la subsecretària d'Afers Polítics de Sudan, Ilham Ibrahim Mohamed Ahmed i l'expresident del Níger, Mahamadou Issoufou.