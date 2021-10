news

Diumenge 17 d'octubre, record de la deportació dels jueus de Roma. A Largo 16 ottobre a les 19.00h

La Comunitat de Sant'Egidio i la comunitat jueva de Roma impulsen cada any, des de 1994, una manifestació per commemorar el record de la deportació dels jueus de Roma, que els nazis van dur a terme el 16 d'octubre de 1943. 1024 persones van ser arrencades de casa seva i van ser deportades a Auschwitz. Només en van tornar 16. La ferida que es va infligir al teixit de la ciutat va ser profunda. És una data que no podem oblidar si volem pensar en un futur comú per a tots els romans.

El record de l'horror de la guerra i d'aquell tràgic esdeveniment reforça el convenciment i la determinació per lluitar contra les manifestacions d'antisemitisme en qualsevol forma i les expressions de xenofòbia i racisme de qualsevol tipus.

Per això aquest diumenge 17 d'octubre de 2021 ens reunirem entre les 19.00h i les 20.00h a Portico di Ottavia, al costat del Temple Major jueu, precisament al lloc on van concentrar els jueus que van treure de casa per deportar-los als camps d'extermini.

Respectant les normes de contenció del covid-19, molts romans (joves, famílies, nous italians, ancians, estudiants i membres d'associacions) convergiran en el lloc que es coneix com "Largo 16 ottobre 1943".