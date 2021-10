news

Una casa, moltes oportunitats. Per als sense sostre de Moscú, una iniciativa dels amics de Sant'Egidio

Més de 900 persones a Moscou saben on anar tant en els moments difícils com en els bons. Es tracta de la "Casa dels amics del carrer", un dels centres de dia per als pobres i sense sostre gestionats pels Amics de la Comunitat de Sant'Egidio.

En un ambient càlid i acollidor, poden tallar-se el cabell, obtenir ajuda amb la paperassa, fer servir un ordinador per navegar per Internet, trucar a amics, buscar feina, rentar la roba, relaxar-se i prendre el te amb amics, compartir les seves pròpies preocupacions, celebrar l'aniversari, fins i tot casar-se!

El centre fou inaugurat el 2017 gràcies a un finançament del Fons Presidencial per al suport a la societat civil i ara compta amb el suport de la fundació "Teresa" que ha confiat en la iniciativa que en els seus gairebé 4 anys d'activitat ja s'ha convertit en un model de centre multifuncional i un refugi bàsic per a moltes persones.

