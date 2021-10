news

Hi ha crisi alimentària a Cabo Delgado, al nord de Moçambic: les primeres víctimes son dones i infants

La intervenció de la Comunitat dóna veu als testimonis

Les comunitats de Pemba i Nampula en aquestes últimes setmanes segueixen distribuint aliments a les persones que han fugit de la guerra i són ara més vulnerables. Són els que queden fora dels circuits oficials de distribució, que d'altra banda s'ha reduït, ja que es distribueix la meitat de quantitat d'aliments dins de cada pack. En les últimes dues setmanes hem distribuït aliments a més de 10.000 persones que no havien rebut cap ajuda durant mesos.

En particular, ens han conmogut les mares amb els seus nadons, molts d'ells desnodrits, perquè les mateixes mares estan desnodrides i tenen poca llet, sense possibilitat de comprar llet en pols.

Molts infants han mort mentre fugien dels atacs terroristes, els qui han aconseguit salvar-se amb les seves famílies són rebuts per familiars o amics que ja de per si viuen en condicions econòmiques difícils.

A continuació uns testimonis:

"Des de setembre passat vam començar a donar llet en pols als nadons. Dones amb infants molt petits vénen a la seu de la Comunitat de Pemba per conversar i rebre llet pel període d'un mes. Expliquem com preparar-la de manera segura i aleshores concertem una cita per al següent mes.

Conèixer aquestes dones és una forma diferent d'entendre la crisi de Cabo Delgado i les conseqüències d'aquesta terrible guerra, de la qual poques vegades es parla als mitjans internacionals, però que està destrossant la vida d'una vasta regió.

Fatimah, de 39 anys (els noms són ficticis) té bessons de 5 mesos que pesen 4 quilos, no ha sabut res del seu marit durant mesos. Raima és una jove mare de 20 anys, té un nadó de tot just un mes, va arribar a Pemba estant embarassada, va fugir en un bot, tampoc té notícies del seu espòs. La Raima diu: "Tinc por de tornar al poble. No tornaré, no vull tornar després del sofriment que he passat".

Durant una distribució vam conèixer a l'Aïda, la tieta d'Aisha, que ara té sis mesos. Quan va ocórrer l'atac a Palma, Aisha i la seva germana bessona tenien només un mes. La mare se les va emportar amb ella i van fugir al bosc. Desafortunadament, la mare i la germana petita d'Aisha van morir tot fugint i avui la tieta té cura del nadó.

Són moltes les històries tristes que ens trobem, que ens demanen que seguim ajudant perquè en la vida de molts, la nostra ajuda marca la diferència a més de portar l'esperança d'un temps millor".