"La oración, la Palabra, el rostro": un llibre d'Andrea Riccardi per descobrir el sentit de la pregària

“La oración, la palabra, el rostro”. El nou llibre d'Andrea Riccardi per descobrir el codi comunicatiu de Déu.

En un món dominat per una comunicació ràpida i urgent, té sentit la pregària i la lectura de la Paraula de Déu? Què vol dir pregant davant d el'abisme del mal i el dolor? Com pot l'home d'avui fer front al "silenci de Déu"? Tenint com a punt de referència la Bíblia, els Pares de l'Església i la tradició iconogràfica orienta, Andrea Riccardi intenta donar resposta a aquestes preguntes i a altres de la vida humana. Riccardi ajuda a llegir la Paraula de Déu en la història i davant de les preguntes dels pobres i els ferits de la vida. Les icones que guien en la pregària també mostren la bellesa que brolla de les esquerdes d'una humanitat humiliada i abandonada. Un llibre per descobrir el veritable sentit de la pregària i per construir una vida, com la de Crist, bonica i bona.

LA ORACIÓN, LA PALABRA, EL ROSTRO.

Andrea Riccardi.

PPC Editorial. 2021

