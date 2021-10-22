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Vídeos de les intervencions dels Fòrums de "Pobles germans, Terra futura"

22 Octubre 2021

#FraternityForFuture
Oración por la PazDiálogo interreligioso

Jeffrey D. Sachs, Matteo Zuppi, Noubar Afeyan, Karekine II, Liberata Mulamula, Lakshmi Vyas - Ves a la llista de tots els ponents

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