Ja s'ha esperat massa amb els migrants. Fem nostres les paraules del Papa: cal accelerar les evacuacions dels camps de Líbia i afavorir vies regulars de migració

La Comunitat de Sant’Egidio s'afegeix a la gran preocupació del papa Francesc –que ha expressat avui a l'àngelus– per les condicions de vida dels migrants retinguts als camps de detenció de Líbia. És un deure moral, i també dels responsables de les institucions, recordar-se del seu terrible patiment, com el de moltes altres persones obligades a marxar de la seva terra. Cal intervenir urgentment per salvar –de manera adient, sense devolucions– i per acollir, perquè el temps passa però la situació no canvia, i això té greus conseqüències per a la vida d'homes, dones i moltíssims nens.



Per això demanem que s'accelerin els processos d'evacuació d'aquells camps i, més en general, que es fomentin –com ha invocat el Papa– "vies regulars de migració", com ho són des de fa anys els corredors humanitaris. Francesc demana, amb raó, que siguem "responsables": que Europa ho sigui demostrant que està a l'alçada de la situació i mantenint la promesa de buscar "solucions comunes" en comptes d'invocar nous murs. Sant'Egidio està a punt per acollir a Itàlia, França i Bèlgica els migrants que siguin evacuats.

Les paraules del Papa