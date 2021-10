news

Respecte per les minories ètniques i religioses per al futur de l'Iraq. Una delegació del Kurdistan iraquià amb Sant'Egidio a Roma i a Brussel·les

El 2005 el govern iraquià va reconèixer l'autonomia de la regió del Kurdistan, amb capital a Erbil i un parlament local. Després del drama de la guerra contra l'Estat Islàmic que va arrasar gran part del territori, el Kurdistan se centra ara en la reconstrucció. La recent visita del papa Francesc a la regió ha reforçat la determinació per construir una societat més inclusiva que protegeixi els drets de totes les components ètniques i religioses, un punt que s'inclourà en la redacció de la futura constitució regional.



En aquest context se situa la visita d'una delegació de parlamentaris del Kurdistan iraquià a la Comunitat de Sant’Egidio de Roma i de Brussel·les per celebrar alguns debats sobre la situació de la regió i especialment sobre la convivència entre els diferents grups ètnics i religiosos, tema que s'inclourà en la propera redacció de la constitució de la regió autònoma del Kurdistan.

Els delegats van debatre amb la Comunitat de Sant’Egidio sobre els temes de la defensa dels drets de tots els ciutadans i de les diferents tradicions culturals i religioses de la regió. Es va fer una atenció especial al tema del diàleg interreligiós, fonamental per a la convivència pacífica a la zona.

La delegació del Kurdistan també es va reunir amb representants de la Santa Seu i del Ministeri d'Exteriors italià.

A Bèlgica van reunir-se amb representants del parlament való, del Ministeri d'Exteriors belga i de la Unió Europea.