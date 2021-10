news

35 anys de camí en l'esperit d'Assís per a "religions germanes i pobles germans" La visió de pau de la Trobada del 27 d'octubre de 1986 que va impulsar sant Joan Pau II

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Joan Pau II, que es va reunir amb els caps religiosos de les diferents confessions a Assís el diumenge 27 d'octubre de 1986, explicava el sentit d'una trobada que no volia ser una "conferència interreligiosa sobre la pau" o la recerca d'un "consens religiós" o una "negociació". A Assís les religions oferien els seus recursos, la força de la pregària, al servei de la pau. Deia el papa Wojtyla: "Sense negar de cap manera la necessitat de molts recursos humans per mantenir i reforçar la pau, som aquí perquè estem segurs que, per damunt i més enllà de totes aquelles mesures, cal una pregària intensa i humil, una pregària confiada, si volem que el món sigui finalment un lloc de pau veritable i permanent".

La Comunitat de Sant’Egidio ha volgut mantenir vius en aquests anys l'esperit d'Assís amb el diàleg entre les religions i les cultures. La 35 Trobada es va celebrar a Roma, i es va concloure amb el papa Francesc, que va dir al Coliseu: "Coratge! Germans i germanes, tenim al davant nostre una visió, que és la que tenen molts joves i homes de bona voluntat: la Terra com a casa comuna, habitada per pobles germans. Sí, somiem religions germanes i pobles germans" (Vídeo)



Per això, el dia que commemorem l'aniversari de la Trobada d'Assís, al butlletí i en aquest web proposem vídeos i textos per entendre els fruits de la Trobada "Pobles germans, Terra futura", que és molt més que seguir una sèrie de discursos: és participar en el treball per la pau que, com deia sant Joan Pau II, és una "obra oberta a tothom".

Que en gaudiu!



8 minuts amb Jeffrey D. Sachs, Noubar Afeyan, Karekin II, Liberata Mulamula, Lakshmi Vyas i altres participants als Fòrums de "Pobles germans, Terra futura".

Ves a la llista de vídeos



"La terra futura...", reportatge de Rai2 "Sulla via di Damasco" amb entrevistes a Marco Impagliazzo, Andrea Riccardi, Matteo Zuppi i als joves participants de la trobada de Roma

Mira-ho a RaiPlay



De la videoteca: Trobada internacional de pau d'Assís 1986 amb el papa Joan Pau II. Síntesi realitzada per la Comunitat de Sant’Egidio.

Ves al vídeo