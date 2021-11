news

Es compleixen 80 anys de la deportació dels jueus alemanys. Sant'Egidio i la comunitat jueva de Munic ho commemoren

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Fa 80 anys van començar les deportacions de jueus de les ciutats d'Alemanya. A Munic hi havia el camp de concentració de Milbertshofen, enmig d'un barri de la ciutat, tothom ho sabia. Des d'allà, el 20 de novembre de 1941, va sortir el primer gran "transport" d'uns 1000 nens, dones i homes jueus de Munic en direcció a Kaunas, on van ser afusellats cinc dies després. No hi va haver supervivents.

En aquell mateix lloc va celebrar-se l'acte de commemoració organitzat per la Comunitat de Sant’Egidio amb la comunitat jueva, en què van participar persones de totes les edats provinents de diferents països, demostrant així el valor del record.

Ernst Grube, un dels darrers supervivents de l'Holocaust, va recordar: "Encara avui sento els crits de la gent: crits de por i desesperació de les persones arrestades en plena nit per ser conduïdes a la terminal de càrrega, on començava el seu viatge cap a la mort". Després van parlar Ellen Presser, de la comunitat jueva, el cardenal Marx, el bisbe evangèlic Bedford-Strohm, Ursula Kalb, de la Comunitat de Sant’Egidio, i un representant de l'ajuntament de Munic. Els infants de l'Escola de la Pau van cloure l'acte llegint una crida per a un món que no exclogui ningú.