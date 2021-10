news

Ajuda alimentària i prevenció del contagi a Bukavu, a l'est del Congo: a la presó Central i amb infants del carrer

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Durant l'emergència provocada per la pandèmia, la Comunitat de Sant'Egidio va continuar el seu servei de suport als sectors més vulnerables de la població: ancians, infants del carrer i presos.

A la presó central de Bukavu, Sant'Egidio hi distribueix regularment kits de suport alimentari, que inclouen arròs i fesols, però també sabons, desinfectants i màscares protectores.

Aquesta distribució ha estat una oportunitat per començar a ajudar també en el camp de la salut, a través d'una sensibilització adequada per a la prevenció del contagi per Covid-19, explicant la utilitat de la vacunació i la importància de les mesures bàsiques d'higiene.

A la presó, un antic edifici de l'època colonial construït per a 500 persones, avui n'hi ha més del triple: 1555 presos, entre ells 89 menors i 43 dones en sectors separats. L'hacinament és un problema molt greu i un factor de risc per al contagi.

A banda de la presó central, la distribució d'aliments ha arribat a infants del carrer, el nombre dels quals ha augmentat durant la pandèmia, així com als ancians del barri de Cercle Hippique. Des del juny fins avui, la Comunitat ha distribuït més de 5.000 kits d'aliments.