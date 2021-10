news

"Dignitat humana, migracions i fraternitat": intervenció d'Andrea Riccardi a la III Trobada Interreligiosa de Santiago de Compostela

Comparteix-Ho Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Impressió

Amb el títol "Dignitat humana, migracions i fraternitat", els dies 22 i 23 d'octubre es va celebrar a Santiago de Compostela la III Trobada Interreligiosa organitzada per la Xunta de Galícia i l'arxidiòcesi de Santiago. En l'àmbit de l'any sant jacobeu, representants de les diferents religions del món juntament amb polítics i humanistes s'han aplegat a la històrica ciutat, meta de la ruta jacobea –conegut com Camí de Santiago– per reflexionar sobre els desafiaments del món actual a la llum de la fraternitat i de l'encíclica "Fratelli Tutti" del papa Francesc.

Han participat a la trobada, entre altres, el cardenal Ayuso Guixot, president del Pontifici Consell per al Diàleg Interreligiós, així com la ministra de Defensa del Govern espanyol, Margarita Robles. En la seva ponència sobre fraternitat i convivència entre les religions, Andrea Riccardi va recordar el camí de 35 anys de diàleg entre les religions impulsat per la Comunitat de Sant’Egidio després de la històrica Trobada de 1986 que va convocar a Assís sant Joan Pau II, i va afirmar que ha observat que "els líders religiosos s'han fet clarament a la idea que la pandèmia ens està duent cap a la necessitat d'afrontar els problemes junts".

Sant'Egidio va participar també a la trobada amb la intervenció de Tíscar Espigares, que va recordar l'experiència dels corredors humanitaris a la taula rodona sobre migracions i integració.