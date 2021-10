news

"Moure el cor i el món cap al bé". Visita de Marco Impagliazzo a Barcelona

No és casual que la visita de Marco Impagliazzo a Barcelona hagi coincidit amb la "data de naixement" de l'Esperit d'Assís, que ha tingut dues etapes a la ciutat catalana i que impregna la vida i la presència de Sant'Egidio a la ciutat comtal.

La trobada amb la Comunitat reunida a la preciosa església de Sant Just, al centre de la ciutat, després de molts mesos de pandèmia, ha estat també el motiu per visitar llocs significatius del treball de Sant'Egidio per "moure els cors i el món cap al bé" bo i tenint cura dels dèbils i dels fràgils. Un d'aquests llocs és la casa família Simeó i Anna, on viuen junts alguns ancians. Es tracta d'una alternativa a la vida a les residències, on durant la pandèmia hi va haver un altíssim nombre de víctimes per la covid.

Un altre d'aquests llocs és la Casa de Sant Francesc, que Sant'Egidio ha obert aquest any per donar un sostre a persones sense llar. Ara per ara viuen a la casa dos "amics del carrer", però la "família" preveu créixer.

Aprofitant la seva presència a Barcelona, Marco Impagliazzo també va pronunciar una conferència a l'Ateneu Sant Pacià sobre el tema "L'Evangeli encarnat com a eina de canvi en una societat malalta".