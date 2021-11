news

L'esperit d'Assís arriba a Buenos Aires Segueixen les Trobades Internacionals "Pobles germans, Terra futura"

En sintonia amb la Pregària per la pau de Roma, la Comunitat de Sant’Egidio de l'Argentina ha aplegat els responsables d'algunes de les religions presents a la gran ciutat de Buenos Aires. Tal com va succeir al Coliseu el passat 7 d'octubre a Roma, les veus dels representants es van elevar en una única invocació per la pau.



El rabí Saúl Bonini, el líder musulmà Omar Aboud, l'arquebisbe Kassag Mouradian de l'Església armènia ortodoxa i el pare Ioannins Arburys de l'Església grega ortodoxa de Constantinopla van pregar "uns al costat dels altres" pel mateix objectiu comú: la pau.



Per la seva banda, monsenyor Giobando, bisbe auxiliar de Buenos Aires, va recordar en la seva reflexió les paraules del papa Francesc en què transmetia tota la seva força i convicció per la construcció d'una societat més fraterna, amb el somni de "religions germanes i pobles germans".



Les imatges de la trobada de Roma, amb l'emblemàtic teló de fons del Coliseu, i les veus dels testimonis van transmetre fidelment l'esperit que s'hi va viure. Per acabar, els Joves per la Pau van encendre el canelobre mentre es llegia en un clima de gran atenció i recolliment la llarga llista de països i regions en guerra i en conflicte.



Seguiment a la premsa

