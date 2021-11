news

Corredors humanitaris cap a Itàlia per a refugiats afganesos: dijous 4 de novembre es firma el protocol En directe a les 13.00h

AFGANISTAN: DEMÀ ES FIRMA EL PROTOCOL PER ALS CORREDORS HUMANITARIS CAP A ITÀLIA



Dijous 4 de novembre a les 13.00h, al Viminale, la seu del Ministeri de l'Interior d'Itàlia, es firma l'acord entre l'Estat italià i un grup d'associacions per a la posada en marxa de corredors humanitaris per a refugiats afganesos

La Comunitat de Sant’Egidio firmarà el 4 de novembre a les 13.00h al Viminale, la seu del Ministeri de l'Interior d'Itàlia, juntament amb la CEI, la FCEI, la Mesa Valdesa, IOM, INMP, ARCI i ACNUR, el protocol que permetrà, gràcies a un acord amb el Ministeri de l'Interior (hi haurà la ministra Luciana Lamorgese) i el Ministeri d'Exteriors, l'arribada d'un grup de refugiats afganesos que estan als països del voltant a causa de la crisi que va esclatar l'agost passat.



La cerimònia serà retransmesa en directe per la web de la seu del Ministeri de l'Interior i per la web de la Comunitat de Sant’Egidio. Els periodistes i els operadors televisius podran fer entrevistes sobre el contingut del protocol a la sortida de la trobada, a la plaça que hi ha davant del Viminale després d'haver-ho comunicat prèviament (necessàriament) a l'oficina de premsa del Ministeri de l'Interior i a [email protected]