Barcelona commemora amb una marxa la Nit dels vidres trencats, inici de la deportació dels jueus

"No hi ha futur sense memòria"

Dissabte, 6 de novembre, a les 19.00h

Pl. Pedró, Barcelona

La Comunitat de Sant'Egidio, com cada any, recorda amb una peregrinació de la memòria la Nit dels vidres trencats (Kristallnacht), que va tenir lloc entre el 9 i el 10 de novembre de 1938, i que va ser l'inici de la deportació dels jueus als camps de concentració nazis.

La marxa duu per títol "No hi ha futur sense memòria" i tindrà lloc dissabte 6 de novembre a les 19.00h entre la Plaça Pedró i la Plaça Sant Just.