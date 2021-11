news

Arribats avui al matí amb els corredors humanitaris: 44 sirians des del Líban fins a Fiumicino

Es tracta de 44 refugiats sirians - inclosos 15 infants - que han viscut durant un temps en campaments de refugiats al Líban i que els últims mesos han patit un empitjorament de les seves condicions de vida, no només per la pandèmia, sinó també per la gravíssima situació política, econòmica i social que travessa aquest país. La seva entrada a Itàlia ha estat possible gràcies als corredors humanitaris promoguts per la Comunitat de Sant'Egidio, la Federació d'Esglésies Evangèliques d'Itàlia i l'Església Valdense, gràcies a la renovació del protocol signat el mes d'agost passat amb els Ministeris de l'Interior i Relacions Exteriors, que preveu l'arribada de 1000 persones més en condicions de vulnerabilitat.

Des del febrer del 2016, a través dels corredors humanitaris, han arribat a Itàlia més de 2050 refugiats procedents del Líban i, en total, a Europa, uns 4.000 sol·licitants d'asil.

Els refugiats que han arribat aquest matí també seran rebuts per associacions, parròquies i comunitats a diverses regions italianes (Lazio, Marche, Piemont, Sicília i Toscana) i, després d'haver passat un període de quarantena en compliment de la normativa anti-covid, començaran un camí d'integració: per als menors mitjançant la matrícula immediata a lescola; per als adults, amb l'aprenentatge de la llengua italiana i, un cop obtingut l'estatus de refugiat, amb la inserció al món laboral. Els corredors humanitaris, íntegrament autofinançats (gràcies a les donacions a Sant’Egidio i per una altra via de donació a la Taula Valdense) i creats gràcies a una àmplia xarxa d’acollida, representen un model eficaç, que combina solidaritat i seguretat. Tant és així que ja s'han replicat en altres països com França, Bèlgica i Andorra.