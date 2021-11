news

Els residents de la Villetta della Misericordia reben el papa Francesc

durant la seva visita a l'hospital Policlinico A. Gemelli

A la celebració pels 60 anys de la fundació de la Universitat Catòlica del Sagrat Cor de Roma, divendres passat, el papa Francesc es va trobar amb els residents de la Villetta della Misericordia, el primer centre d'acollida de Roma per a persones sense llar que està en una zona universitària i hospitalària.

El papa Francesc va parlar amb cadascun d'ells i va escoltar-ne les històries, fins i tot les dels que, després de rebre l'assistència mèdica que necessitaven i l'ajuda per tornar a agafar les regnes de la seva vida, han trobat feina i viuen en una casa, o han tornat amb la seva família. Entre ells, alguns van dormir durant anys als serveis d'urgències o a les sales d'espera dels ambulatoris. Alguns han deixat l'alcohol, una patologia greu, que sol acompanyar la vida al carrer. Un dels antics residents li va demanar al Papa que pregués pel seu país, el Pakistan, després d'explicar-li que ell, tot i ser musulmà, prega en comunió amb tothom per la pau.



Què és la Villetta della Misericordia



La Villetta va néixer el 2016 per iniciativa de la Fundació Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, de l'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, de la Universitat Catòlica del Sagrat Cor i de la Comunitat de Sant'Egidio. Admet fins a vint persones, homes i dones italians o estrangers sense llar. Allotja preferentment persones sense sostre que ja eren habituals de la zona del Policlinico A. Gemelli. El centre ofereix un allotjament digne a moltes persones que busquen refugi per la nit, de vegades fins i tot a les sales d'espera dels serveis d'urgència o als jardins dels hospitals. En aquests cinc anys s'ha creat un model d'hospitalitat replicable també en altres centres hospitalaris.



La gestió de la Villetta della Misericordia és a càrrec de la Comunitat de Sant’Egidio, que gràcies a l'experiència i a la sensibilitat que ha desenvolupat envers les persones sense llar a través de la xarxa de serveis que duu a terme a Roma i a molts llocs del món, ofereix l'hospitalitat i l'acompanyament del dia a dia als residents amb el suport de personal voluntari.



Cada resident pot estar-se un període de temps a la Villetta della Misericordia en funció de la seva situació social, seguint un projecte personalitzat. Els residents reben respostes de tipus social a diferents nivells, en connexió amb els serveis sociosanitaris territorials, com ara: ajuda socioassistencial, contacte i implicació de les famílies, recuperació social i animació, reinserció laboral, a més del sopar, un llit, dutxa, esmorzar i moltes altres coses.



En aquests anys han passat per la casa més de 150 persones en situació d'extrema pobresa, especialment persones malaltes. Moltes han rebut ajuda per a una progressiva reinserció social i familiar, amb solucions d'habitatge com el cohousing, les cases família, el retorn a les famílies, nous nuclis familiars, etc.; alguns han recuperat la feina gràcies a la millora en el seu estat de salut, a les atencions rebudes i als itineraris d'acompanyament personalitzats. Aquesta és l'especificitat de la Villetta, que es troba dins d'un campus hospitalari i universitari: la proximitat a l'hospital fa que formi part d'un lloc de cures i de consol –com va dir el papa Francesc divendres durant l'homilia–, un centre que si estigués en un altre lloc perdria l'excel·lència que la fa encara més única en la seva espècie.



El 2017 va començar el programa de desintoxicació de l'alcohol i les malalties associades per a persones sense llar en col·laboració amb la Unitat Operativa d'Alcoholisme de la Fundació. S'han publicat estudis en revistes internacionals pels sorprenents resultats de recuperació de l'alcohol en persones tan vulnerables. Aquest estudi s'està convertint en una bona pràctica per a altres centres sanitaris.

Al voltant de la Villetta aquests anys s'ha creat una xarxa de suport, entre estudiants de Medicina i Infermeria, metges, infermers, personal de la Fundació, religioses dels instituts dels voltants i escoltes de les comunitats parroquials de la zona.



Són moltes, les iniciatives de solidaritat que s'hi duen a terme, com ara el sopar de Nadal amb els residents de la Villetta i les persones sense llar de la zona, festes amb estudiants, trobades i sopars de beneficiència amb el personal de la Universitat i de la Fundació, juntament amb les celebracions litúrgiques en moments especials de l'any.