A Barcelona, una marxa silenciosa recorda la "nit dels vidres trencats" que el 1938 va significar l'inici de la persecució nazi contra els jueus

La nit dels vidres trencats, la Kristallnacht, entre el 9 i el 10 de novembre de 1938, representa l'inici de la deportació dels jueus que va acabar amb la mort de més de 6 milions de persones durant la Xoà. Ho recorda la marxa silenciosa de la Comunitat de Sant'Egidio de Barcelona.

Una marxa en silenci va travessar l'antic call jueu de Barcelona per recordar la gran tragèdia de la Xoà durant la II Guerra Mundial. Les pancartes, que deien "No hi ha futur sense memòria" i "La pau és el futur", compartien protagonisme amb els noms dels camps de concentració. Només caminant junts podem construir un futur en què tothom pugui conviure, lluitant idealment contra les veus i els actes d'odi i de violència de la nostra societat.

Van participar a l'acte: Vicenç Villatoro, Dory Sontheimer, el rabí Meyer Simon Bar-Hen, Mario Marazziti, Jaume Castro i el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Xavier Vilanova.