Protegir els infants de Malawi tot inscrivint-los al registre civil al néixer: cultura de la vida i del nom amb el programa BRAVO!

S'afirma una nova "cultura del nom"

Balaka és un districte rural de Malawi, a la vall entre les dues principals ciutats del país, Lilongwe i Blantyre. És una zona molt poblada, però força pobre i endarrerida, amb una forta emigració a Sud-Àfrica i les zones més desenvolupades del país. Els infants representen el 60% de la població. Estan exposats a molts riscos, inclòs el del tràfic de persones per al treball domèstic, l'explotació infantil i, lamentablement, també hi ha el temor a l'explotació sexual i el tràfic d'òrgans.

És en aquest districte on el BRAVO! va començar a operar a Malawi el 2015 per donar a tots els infants la protecció del certificat de naixement. Balaka s'ha convertit en el districte model de Malawi per al registre de naixements. Aquí, els nadons poden registrar-se als 11 centres de salut i els nens i nenes de fins a 15 anys ja s'han pogut registrar a la Mass Registration Campaign que acaba de finalitzar.

Una història dels col·laboradors del programa BRAVO! a Balaka

“Vam conèixer una dona, Lilian, a l'Oficina de Registre del districte de Balaka, - diu Potipher Magombo coordinador nacional de BRAVO! - feliç perquè acabava de recollir el certificat de la darrera nascuda de la família, la petita Esther. Havia aprofitat l'oportunitat per registrar també el fill gran, Jonathan, que ara té 7 anys. Quan va néixer a l'hospital central de Balaka, de fet, encara no era possible registrar els infants i hi havia molta confusió sobre el tema."

Durant els controls d'embaràs, Lilian es va reunir amb els activistes de BRAVO! que sensibilitzen les mares sobre la importància de poder lliurar un document als seus fills i sobre el procediment per obtenir-lo. Ajuden a emplenar el formulari de sol·licitud i informen d'on recollir el certificat: per als nascuts a la ciutat a l'oficina del districte, mentre que per als pobles més distants directament al centre de salut en el moment de vacunar-se.

S'està creant una cultura de la vida i el nom a Malawi. Abans, les dones que havien de donar a llum no sabien de la necessitat d'inscriure els fills i acudien al "BRAVO!" sovint sense ni tan sols haver triat el nom del nadó. Els noms generalment els decideixen les famílies uns dies després del naixement. Ara, però, les famílies acorden per endavant el nom que se li donarà al nounat, i les mares arriben ben preparades i amb dos noms, un per a un nen i un altre per a una nena”.

A partir del 2019, BRAVO! va crear una Campanya de Registre Massiu (Mass Registration Campaign) al districte de Balaka, que ha portat al registre de 180.000 menors de 0 a 15 anys que no tenien cap document. Amb l'ajuda dels líders dels poblets i els seus assistents, que han estat capacitats en aquest sentit, ha estat possible registrar els infants dels 950 pobles del districte. La campanya també s'ha desenvolupat en un període en què la propagació de la Covid-19 ha provocat el tancament d'escoles durant molts mesos, que, entre altres coses, constitueixen una xarxa de protecció per a molts infants, especialment als pobles més apartats.

El Dr. Chilenga, Oficial Principal de Registre de Balaka, ha dit: “Balaka s'ha convertit en un districte model per a tots els altres districtes de Malawi, que ens demanen instruccions sobre com registrar tants infants. Gràcies al Programa BRAVO! hem obtingut resultats que no esperàvem, especialment en aquest període pandèmic”.

En els propers mesos, el BRAVO! s'estendrà a 6 sales de maternitat més als districtes de Mangochi i Blantyre, perquè cap infant sigui invisible.



"Néixer no és suficient"

